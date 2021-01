La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo continúa y el conductor amenazó al cazafantasmas de llevarlo a la cárcel por supuesto fraude.

A inicios de este 2021, Alfredo Adame reveló que se iba a mantener alejado de cualquier tipo de pelea para dedicarse a la política. Sin embargo el presentador arremetió contra Carlos Trejo y lo acusó de un presunto fraude.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, el famoso amenazó que no se detendrá hasta que no vea que el cazafantasmas se encuentra en la cárcel.

Alfredo Adame acusa que Carlos Trejo ha cometido diversos fraudes

En el video Alfredo Adame reveló que ha recibido diferentes mensajes de personas que han asegurado que han sido víctimas de fraudes en la venta de sus motocicletas. Estas personas habían relacionado con Carlos Trejo.

“Me llovieron Facebooks e Instagrams de que a uno de sus ayudantes lo habían detenido en Morelia, Michoacán, porque traía una moto robado, con reporte de robado. Cuatro personas me hablaron y me dijeron que a ellos les había hecho lo mismo, el fraude de robarles las motocicletas” Alfredo Adame

El presentador puntualizó que el modus operandi del cazafantasmas es similar un depósito para hacerse del vehículo y después resulta que es un engaño.

“Es su modus operandi, no me extraña nada, su modus vivendi, todavía ayer me llegaron unos reportes de Río Bravo, Tamaulipas, que había ido a hacer de las suyas, a robar gente” Alfredo Adame

Alfredo Adame puntualizó que no descansará hasta ver a Carlos Trejo en la cárcel e incluso habló sobre la muerte de su Sofía Cacheuz, exesposa del experto paranormal.

“Él contagió a la esposa de Sida. Yo voy a ir a Derechos Humanos, tenemos el papeleo y le voy a rendir ese asunto. Tarde o temprano lo voy a meter a la cárcel” Alfredo Adame

Carlos Trejo se defiende de las acusaciones de Alfredo Adame

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Carlos Trejo habló sobre las acusaciones aseguró que es algo ilógico que las personas dejen su vehículo sin comprobar que ya tienen un depósito.

“Sería absurdo y estúpido que cualquier persona suelte su vehículo con todo y papeles sin no haber verificado un depósito estaría estúpido, enfermo y loco, eso que están diciendo es una verdadera mentira” Carlos Trejo

Sobre Alfredo Adame, el cazafantasmas destacó que sólo anda buscando meterse en la política para poder defender a personas misóginas y homofóbicas.

“Es un pobre cobarde, es un pobre enfermo, un pobre tipo que anda ahorita de disque político, que ahora entiendo la onda: agarró lanzarse políticamente para proteger a los misóginos, homofóbicos y a toda esta calaña que viene siendo exactamente la misma. ¡Aquí hay Trejo para el que quiera!" Carlos Trejo

Por último, Carlos Trejo señaló que no se dejará de Alfredo Adame: “¡Aquí hay Trejo para el que quiera!”.