Alfredo Adame publicó un meme en su cuenta de Instagram donde se compara con Carlos Trejo de una forma clasista

Desde hace varios años, el actor Alfredo Adame y Carlos Trejo han tenido conflictos cuando ambos estaban en sus respectivos programas de televisión. Carlos Trejo aseguró que Alfredo Adame tenía envidia de que su programa ‘Nuestra Casa’, tenía más rating que el de Adam, ‘Viva la mañana’.

Desde entonces la guerra de declaraciones ha inundado los medios de comunicación, e incluso se planeó una pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, que al final no se llevó a cabo.

Ahora, Alfredo Adame publicó en su cuenta de Instagram un meme que podría ser considerado clasista. El meme tiene la frase “Hola hermosa” y dos fotografías, una de Adame y otra de Trejo. Sobre la foto del conductor aparece la palabra ‘Halago’, mientras que sobre la foto del cazafantasmas está escrita la palabra ‘Acoso’.

Alfredo Adame y Carlos Trejo suelen usar sus redes sociales para atacarse mutuamente

Hasta el momento, la mayoría de los comentarios señalan que el meme les resulta divertido y gracioso. “No pues alguien como Carlos Trejo me dice así y me hecho a correr voy a pensar que me quiere asaltar”, “Pos pa k le digo k no sí sí”, “Sin duda , de tu parte es un halago precioso”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, Carlos Trejo también ha utilizado sus redes sociales para burlarse de Adame y atacarlos. Hace unos días, Trejo publicó un video en Twitter en donde, además de hablar sobre la época navideña, aprovechó para mandarle un mensaje a Alfredo Adame y desearle una “mala” Navidad y Año Nuevo.

Desde hace tiempo es sabido que el polémico actor Alfredo Adame ha tenido fuertes rencillas con diversos integrantes del medio del espectáculo, y son conocidos sus altercados con figuras como Laura Zapata, Laura Bozzo y Andrea Legarreta.