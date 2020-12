El actor, Alfonso Herrera cree que la pandemia es una buena oportunidad para experimentar cosas nuevas.

Alfonso Herrera es uno de los actores que se siente afortunado por estar activo durante la pandemia por Covid-19, sin embargo, considera que todo lo que se está viviendo a nivel mundial es una buena oportunidad para disfrutar la vida y experimentar cosas nuevas , ya que, según él, lo que más quieren las personas es poder compartir y hacer otras actividades.

Debido a que el mundo del espectáculo ha sido de los más afectados por la pandemia, Alfonso Herrera expresó, durante una entrevista para el programa “Sale el Sol”, que “hoy más que nunca” esta agradecido con el trabajo.

“Nosotros dependemos de muchos factores externos para que nuestra industria camine y en este momento nuestra industria esta trastabillando, entonces, hoy más que nunca hay que estar agradecidos con el trabajo”. Alfonso Herrera

Para Alfonso Herrera, la pandemia lo hizo replantear el valorar y el cómo hacer las cosas que ya estaban establecidas, tomando en cuenta que ahora se requiere de mayor responsabilidad, por lo que prefiere ir resolviendo las situaciones día con día, “conforme las señales que nos va dando la vida”.

Proyecto salva la vida de Alfonso Herrera

El actor, Alfonso Herrera se siente muy agradecido con los proyectos que tiene en este momento, ya que algunos de sus colegas la han visto difícil durante la pandemia, por lo que indicó que un proyectó lo salvó.

Se trata de la obra de teatro “El Paraíso de la Invención” , el cual es dirigido por Lorena Maza y comparte escenario con la actriz, Marina de Tavira.

“La posibilidad de hacer ese proyecto en específico me salvó la vida, me salvó el poderme despertar y poder decir, tengo la posibilidad de tener un ensayo, la posibilidad de tener una mesa de trabajo con compañeros a los cuales yo admiro, entonces me siento afortunado”. Alfonso Herrera

El protagonista de “Rebelde”, Alfonso Herrera, reiteró que valora el dedicarse a proyectos que en verdad le gustan, además de apreciar que vive de ello.