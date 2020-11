Alexis Ayala cree que Eleazar Gómez no está sano emocionalmente

El actor Alexis Ayala se suma a la lista de artistas que han pronunciado su postura al respecto del problema legal que enfrenta Eleazar Gómez.

Alexis Ayala se suma a la lista de famosos que han pronunciado su postura al respecto del problema legal que enfrenta Eleazar Gómez, quien se encuentra detenido en el reclusorio tras ser acusado de golpear y estrangular a su novia Tefi Valenzuela.

El actor manifestó su postura en contra de la violencia en cualquier tipo, el reconocido villano de las telenovelas aseguró que, a pesar de tener amistad con Eleazar, reveló que eso no le hace cambiar su opinión tras las imágenes que han circulado en redes sociales sobre los hechos del joven artista a la cantante.

“Eleazar ha trabajado conmigo en ‘Solo para Mujeres’, y nos hemos visto y nos vemos en los pasillos, la parte personal no tiene nada que ver con lo que sucedió… nadie, y no es justificable, merece un maltrato de ese tipo, ni un hombre a una mujer, ni una mujer a un hombre, yo creo que lo de Eleazar va a necesitar que alguien lo atienda y que alguien lo ayude, porque no creo que esté él sano emocionalmente” Alexis Ayala

Alexis confesó que lo que hizo a Tefi Valenzuela no es justificable de ninguna manera aunque él lo quiera mucho por su amistad, pero cree que no está sano emocionalmente.