A finales de julio Alexis Ayala confirmó que pronto regresaría a la televisión mexicana con la nueva novela de ‘Nacho’ Sada, llamada ‘Quererlo todo’.

Por su regreso a los televisores, acude a algunos programas de Televisa a promocionar el nuevo proyecto en el que participará; sin embargo, la mala suerte lo acompaña pues sufrió un accidente al grabar en 'Me Caigo de Risa'.

En su cuenta de Instagram Stories el artista mostró las marcas que dejó en su cuerpo el incidente que sufrió durante su participación en el programa de comedia.

En su video se puede observar que tiene un inmenso moretón en su brazo derecho. Aunque no quiso revelar cómo fue el accidente, el actor señaló que no fue nada grave.

“Esto parece maquillaje, pero no, ese no es, este es un moretón que se me hizo de un golpe que me di grabando Me Caigo de Risa"

Alexis Ayala. Actor