Aseguran que Alex Ibarra es violentado por su ex

Aseguran que Mar Milla miente, que ella es la villana y Alex la víctima; la acusan de violentarlo al punto de hacerlo caer en depresión.

Como te informamos, el pasado mes de octubre una angustiada Mar Milla se puso en contacto con el programa de espectáculos De Primera Mano para acusar a su expareja Alex Ibarra de violento y alcohólico; sin embargo, hoy la balanza se alinea pues alguien asegura que ella miente y que la víctima es el actor.

Verás, un amigo del actor de telenovelas y teatro se acercó a la revista TV Notas para asegurarle que Mar ha mentido desde que se acercó a Alejandro a quien contactó por Internet y lo sedujo pensando que al ser famoso la llenaría de lujos y comodidades; no obstante, la nacida en veracruz jamás pensó que su vida no sería la de una millonaria, razón por la que habrían iniciado sus conflictos con el papá de sus hijos.

Aunque ya no existe una relación de pareja, Mar vive en casa de la madre de Alex, un pequeño departamento que comparte con sus hijos, a quienes aseguran pocas veces atiende ya que sale a altas horas de la noche y a veces hasta se desaparece por días.

Ese sería uno de los motivos de los conflictos entre los ex's y representaría una de las tantas oportunidades que tiene Mar para violentarlo pues disfruta gritarle que es un mediocre, palabras que le bajan la autoestima ya que por el momento no tienen trabajo y debido a la pandemia por coronavirus le está siendo muy difícil conseguir uno.

Pero..¿Por qué Alex permite la situación y no le quita a los niños? Según la fuente, él es consciente que no tiene todos los recursos para hacerse cargo de ellos en su totalidad, además de que tendría que darle una pensión a la madre; no es buen momento.

Respecto a que sí es verdad que Alex le quitó el coche y la tarjeta a Mar, aseguran que es cierto y que el vehículo fue porque Ibarra necesitaba dinero y se vio obligado a venderlo mientras que la tarjeta la tenían en común, se la quitó una vez que él se enteró por una revista y por rumores que ella le ponía los cuernos con un futbolista.

En conclusión: la expareja estaría viviendo una relación tóxica donde la villana es ella ya que goza de alterarlo y sacarlo de sus casillas para ir con un juez y acusarlo de violento y obtener así una jugosa pensión con el pretexto de los niños. Según el amigo del actor, Alex es la víctima y es mentira que sea alcohólico.