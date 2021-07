El standupero Alex Fernández declaró a través de sus historias de Instagram que dio positivo a la prueba de Covid-19; de acuerdo a su testimonio, comenzó a tener algunos síntomas como pérdida del olfato, fiebre y diarrea .

“Salí positivo en la prueba de Covid-19 hace unos días. Primero pensé que tenía una gripa porque ya me había dado, me hice la prueba y salí negativo y pensé que había recaído, pero salieron otros síntomas como pérdida del gusto y del olfato, diarrea; me fui a hacer la prueba y Covid-19”

Alex Fernández