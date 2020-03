Con romántico video, Alessandra Rosaldo celebra 14 años de relación con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez hoy celebran 14 años de relación. Acá el romántico video que muestra los mejores momentos de la pareja.

Olvidándose un poco de la contingencia por coronavirus Covid-19, Alessandra Rosaldo se puso nostálgica al darse cuenta que han pasado 14 años desde que inició un romance con Eugenio Derbez.

La cantante de Sentidos Opuestos compartió en su cuenta de Instagram un romántico video con el que celebra su aniversario:

"¡14 anos juntos hoy! Feliz Aniversario amor mío. Eugenio Derbez gracias por todos estos años de crecimiento, aprendizaje, aventuras, sueños realizados y profundo amor. TE AMO CON TODA LA FUERZA DE MI SER y que bueno que no podemos salir porque no se me ocurre mejor manera de festejar que estando en casita con nuestra hermosa hija, jugando juegos de mesa, viendo pelis, jugando con Fiona y simplemente apreciando y disfrutando nuestra vida juntos. ¡TE AMO! #amosertuesposa #amonuestravidajuntos #nomecambio por nadie” Alessandra Rosaldo. Cantante

El clip que en menos de cinco horas ya supera las 250 mil reproducciones muestra los mejores momentos de la pareja , desde la pedida de mano, su boda e incluso algunos viajes. Este incluye la llegada de su hija Aitana.

El tierno material audiovisual está musicalizado con el tema “All of me”, que ella misma interpreta.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Feliz aniversario”, “Qué hermosos. Mi pareja favorita”, “Qué alegría ver que aún existen parejas que duren tantos años, que saben solucionar sus diferencias y construir algo sólido para su familia”, “Federica te va a pillar, jajaja. Felicidades”, les expresan.

Cabe recordar que Eugenio y Alessandra se casaron en 2012, la ceremonia se llevó a cabo en el Claustro de Sor Juana tras seis años de noviazgo. Él le entregó el anillo vestido de príncipe, incluso alquiló un caballo blanco. En agosto de 2014 nació Aitana, su primera hija en común.