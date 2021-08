El actor Alejandro Camacho tiene cáncer en la piel por culpa del refresco

Alejandro Camacho reveló que por culpa de un refresco ahora padece cáncer de piel en la rostro, sin embargo, desde que se enteró ha seguido perfectamente las indicaciones de su médico.

El actor de 62 años mencionó que actualmente se encuentra en un tratamiento para evitar los estragos causados por la enfermedad.

“Tengo cáncer de piel en la cara, ya me lo habían detectado desde hace varios años y estoy cuidándome. No tomo el sol, siempre uso protector solar y ya no me expongo porque los rayos han cambiado. Yo me asoleaba untándome Coca Cola porque da color, pero ahora mis médicos me han dicho que tengo que tener mucho cuidado y tomar mis precauciones”, finalizó.

Con información de Telemundo.