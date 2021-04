Alejandra Guzmán habla de la violencia que sufrió Silvia Pinal con Enrique Guzmán

Revivieron audios donde Alejandra Guzmán habla del dolor que le causó ver a su mamá golpeada presuntamente por Enrique Guzmán.

Enrique Guzmán se encuentra en medio de la polémica, luego de que Frida Sofía revelara que su abuelo la tocó de manera indebida cuando tenía 5 años. Tras estas declaraciones, Alejandra Guzmán publicó un video en el que defendió a su papá de las acusaciones de abuso sexual.

Sin embargo, a través de las redes sociales se revivieron algunos audios que se filtraron en 2018, donde la cantante habla sobre los traumas que tiene porque cuando era pequeña vio que su mamá Silvia Pinal fue golpeada presuntamente por Enrique Guzmán.

Alejandra Guzmán revela que le dolió ver a Silvia Pinal con sus “ojitos morados”

Luego de las acusaciones en contra de Enrique Guzmán y el video de Alejandra Guzmán donde defiende a su papá. Se ha revivido un audio compartido por TVNotas en 2018, donde la cantante habla del dolor que le causó ver que Silvia Pinal fue víctima de violencia.

En el audio se puede escuchar que la artista habla sobre cómo vivió una infancia muy traumática ya que le tocó ver los golpes que tenía su mamá presuntamente a manos de su padre.

“’Oye puedo decir esto porque yo tengo un recuerdo, un recuerdo muy fuerte’. Si por algo soy como soy. Nadie me va a quitar eso, vengo de venir de llorar con mi mamá” Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán se había referido a que quisiera contar su historia, pero le gustaría que se hablará también de los malos momentos que vivió en la infancia y los traumas que tiene ya que desde pequeña vio que su mamá sufrió violencia física.

“Yo si quiero contar mi historia, pero imagínate lo que yo puedo decir. Nunca había hablado con ella tener un trauma en la puta vida en la cabeza y que le digas a tu mama, ‘mami tengo que escribir eso porque a mí me dejó eso marcada’ y que me diga que no se acuerda (…) mi mamá no es como yo, no es adicta no alcohólica” Alejandra Guzmán

De acuerdo con los audios difundidos, la cantante pudo hablar con su mamá y recordar que esos momentos fueron muy dolorosos.

“Le estoy contando de las cosas que más me dolieron en la vida y le recordé algo que quiero poner en mi vida y son sus ojitos morados. Jamás había sacado el dolor de mi corazón. De decirle mamita a mu nunca me ha dolido tanto verte así, este es el recuerdo que más me ha dolido de toda mi infancia” Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán revela que Silvia Pinal bloqueó los golpes que sufrió

Alejandra Guzmán confesó que lo que más le había dolido es que Silvia Pinal había borrado esos momentos y no recordaba los golpes que presuntamente habría sufrido a manos de Enrique Guzmán.

“No se acuerda, no la recuerda. Todo el dolor que la vi que sufrió y que yo no puedo callar, ella sí se calló, ella lo bloquea. Pero nunca pensé que me dijera que no se acordaba de lo que me ha traumado en la vida. Con todas las terapias con todo no había podido haberle dicho algo así a mi mamá” Alejandra Guzmán

La cantante reveló que tenía un gran dolor porque no pudo evitar que su mamá sufriera violencia física e incluso destacó que la actriz bloqueó todos esos momentos.

Con la voz entrecortada, Alejandra Guzmán reconoció que pudo llorar con Silvia Pinal al recordar los malos momentos que vivió de pequeña y señaló que ni con todas las terapias del mundo lo podría superar.

“No sabes cuantos días he llorado. Lo que más me dolió fue no haberte defendido. Haberte quitado los moretones. Yo sí voy a decir toda la verdad, todo lo que pasó” Alejandra Guzmán

Aunque la cantante no se refirió a Enrique Guzmán, muchas personas han hablado sobre la violencia que vivió la actriz en manos del cantante. Incluso algunos episodios fueron retratados en la serie de Silvia Pinal.