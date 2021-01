Debido a las críticas que recibió por su apariencia física, Ricardo Salinas Pliego salió en defensa de Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán fue la gran invitada en el programa de Fin de Año de TV Azteca. Sin embargo, la cantante recibió un sinfín de críticas por su aspecto físico, los usuarios señalaban que se había realizado múltiples arreglos físicos que la habían perjudicado.

Tras la polémica generada Ricardo Salinas Pliego salió en defensa de la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán .

A través de su cuenta de Twitter el Presidente de Grupo Salinas envió un mensaje en donde lamentó que una persona que se dedique a entretener reciba tantas burlas.

Ricardo Salinas Pliego se pronuncia contra las críticas que recibió Alejandra Guzmán

El primero en defender a Alejandra Guzmán en Twitter fue el actor Mauricio Martínez quien tachó de patético que personas salgan a atacar a una cantante famosa y que ha conseguido un gran éxito.

La gente en @TwitterMexico burlándose del físico (en específico del rostro) de Alejandra Guzmán. Nada más patético que ser un desconocido sin mérito alguno, escondido detrás de un teléfono y criticando a una mujer famosa, exitosa, talentosa y resiliente cómo es la Reina del Rock. — Mauricio Martínez (@martinezmau) — Mauricio Martínez (@martinezmau) January 1, 2021

Sin embargo, de inmediato el famoso fue atacado pues usuarios le recordaron que en el pasado le habría dicho a una senadora que “se pusiera a dieta”.

Mauricio Martínez continuo con su mensaje y aseguró que en el pasado el se equivocó y la única manera de parar esta situación es reconocer el error para mejorar.

“Yo no le puse La Reina Del Rock, fue la prensa hace años. Y eso es lo de menos. Y soy el primero en reconocer que he hecho lo mismo en el pasado, reconozco que me equivoqué y me disculpé. No lo he vuelto a hacer. Nada debe ser excusa para atacar a una mujer en un país feminicida” Mauricio Martínez

Y aclaro, lo patético no es ser desconocido sino burlarte de alguien famoso desde el anonimato. 😉 — Mauricio Martínez (@martinezmau) — Mauricio Martínez (@martinezmau) January 1, 2021

Ricardo Salinas Pliego respondió a este mensaje con una publicación en el que señala que es lamentable que una artista de la talla de Alejandra Guzmán reciba críticas cuando salió a entretener a las personas.

“Coincido con usted, debe ser triste vivir una vida donde lo único que salga de tu corazón sean burlas, dolor, coraje y malos deseaos para una persona a la que no conoces y que sale a dar su mejor esfuerzo por entretenernos" Ricardo Salinas Pliego