Alejandra Guzmán y Frida Sofía se reconcilian a casi tres años de su distanciamiento

El Covid-19 acercó a Alejandra Guzmán y Frida Sofía. En programa madre e hija pudieron hablar por teléfono y dieron un paso para su reconciliación.

El contagio de Covid-19 de Alejandra Guzmán habría ayudado para tener un acercamiento con su hija. Así lo dio a conocer Frida Sofía en un programa de televisión.

La nieta de Enrique Guzmán acudió a la emisión de ‘Despierta América’ donde pudo conversar con su mama en una llamada telefónica, luego de casi tres años de estar peleadas.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía se vuelven hablar

El pasado 13 de marzo Frida Sofía celebró su cumpleaños número 29. Debido al festejo Alejandra Guzmán decidió llamar a su hija para poder felicitarla, siendo el primer paso para su reconciliación.

Los problemas entre ambas comenzaron en 2019, cuando Frida Sofía arremetió contra la cantante en el Día de las Madres.

La nieta de Silvia Pinal acudió al programa ‘Despierta América’ donde confesó que se preocupó al enterarse que su mamá tenía Covid-19.

“No sabía que tenía Covid-19, me asusté (...) Ese peso de tener esta distancia tan fuerte con mi propia madre es, como, si algo pasa, Dios no lo quiera, nunca sabemos cuándo nos toca” Frida Sofía

Frida Sofía destacó que en ese momento no hablaron de sus diferencias pues consideró que no era el momento correcto.

"Este no era el momento, hablaremos todo lo que pasó después, este no era el momento exacto para eso (…) Ese paso no es nada más hablar, yo creo que necesitamos una terapia, pero fuerte, intensa, con un profesional, estoy dispuesta; yo soy una persona muy leal, cuando me traicionan bye” Frida Sofía

Al tener una actitud más abierta los conductores se comunicaron con la cantante.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán sostienen reencuentro a través del teléfono

Alejandra Guzmán accedió unirse a la emisión a través de una llamada telefónica, en un emotivo encuentro madre e hija pudieron conversar y se sinceraron y destacaron que no hay problema que no se pueda solucionar.

La cantante comenzó señalando que se encuentra recuperándose del Covid-19 y destacó que se encuentra feliz de que pudo conversar con su hija por su cumpleaños, además de que se encuentran tratando de solucionar sus problemas.

“La veo tranquila, la escucho muy bien y me da mucho gusto porque siempre como madre uno desea eso. Creo que todo lo que ha pasado se pude solucionar y se puede arreglar, estoy de la mejor manera con el corazón abierto tratando de darle su tiempo y su espacio para que ella sea feliz” Alejandra Guzmán

Por su parte Frida Sofía le dedicó unas emotivas palabras en donde destacó que no ha podido ser feliz debido a que no tiene a su mamá a su lado.

“Pues, mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado... y yo sé que tú a mí también. Y ahí he estado, y lo sabes, me ha dolido estar tan distante y te extraño” Frida Sofía

Ambas famosas coincidieron en que necesitan sentarse a hablar y poder platicar de todo lo que ha pasado. Incluso Frida Sofía pidió que hubiera un terapeuta que las pueda ayudar en su reconciliación.

Mientras que Alejandra Guzmán se mostró abierta a poder platicar sin necesidad de que estén los medios de comunicación.