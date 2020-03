Alejandra Ávalos no quiso pasar una noche con Luis Miguel

Asegura Alejandra Ávalos que Luis Miguel quería tener un romance con ella, aunque sea por una noche, pero lo rechazó.

¿Nadie se le resiste a Luis Miguel? Mentira. Al cantante sí lo han rechazado. En una reciente entrevista hecha por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Alejandra Ávalos reveló haberle dicho NO a 'El sol'.

Fue en la sección El minuto que cambio mi destino donde la actriz dijo haber conocido a Luismi durante sus relaciones con Fernando Ciangherotti y Giovanni Benaglio, hombres con los que formó un fugaz matrimonio.

“Estábamos en la misma compañía de discos. Estaba una tarde yo en casa de mis papás y sonó el teléfono y contesté y era él, yo pensé que era una broma y le colgué y me volvió a marcar... 'Julio Saenz me dio tu teléfono y quería invitarte a una cena en casa de Julio', me dijo.” Alejandra Ávalos. Actriz

Aseguró que aquella invitación fue por trabajo, para presentar el nuevo material discográfico de Luis Miguel que se transmitiría a media noche en todas las estaciones de radio.

“Esa noche nos llevamos muy bien, nos caímos muy bien. Yo lo sentí muy cariñoso, muy amable, muy cortés”, indicó; no obstante esa vez no hubo romance sino dos años después.

“Yo no quería andar con Luis Miguel. Yo quería tenerlo de amigo toda la vida y yo le gustaba a él como pareja o como romance. Yo no me dejé porque no lo tenía en la mira” Alejandra Ávalos. Actriz

En aquel momento la actriz estaba concentrada en su carrera y no tenía tiempo para relacionarse sentimentalmente con alguien y mucho menos con el cantante.

“Yo no soy de esas mujeres que se conforman con tener una aventura. Yo se lo dije: 'Quiero ser tu amiga para toda la vida... Al final él se enojó conmigo y me dejó de hablar”. Alejandra Ávalos. Actriz

Finalmente asegura haber asistido a una de las reuniones de Luis Miguel en Acapulco donde hubo coqueteos pero nunca pasó nada, fue cuando él le advirtió que de no tener una relación (sexual) con él, jamás lo volvería a ver; ella lo rechazó.

“Si no tenemos en este momento una relación, te mando con un chofer a tu hotel pero no nos volvemos a ver jamás en la vida. Yo lo entí fuerte pero dije 'no tego nada que hacer aquí'. Fue donde dejé de verlo”. Alejandra Ávalos. Actriz

Acá el video de las declaraciones de Alejandra Ávalos (video a partir del minuto 33):