¡No más bebés! Alberto Guerra considera hacerse la vasectomía

Zurita Vega y Alberto Guerra tienen uno de los matrimonios más estables y sólidos dentro del mundo de la farándula. La química entre ambos refleja magia dentro y fuera de pantalla, por lo que sus seguidores no pierden detalle de lo que ocurre en sus vidas.

Con la finalidad de estar más cerca de sus fans, Zuria y Alberto gustan compartir algunos de sus momentos familiares a través de fotografías publicadas en sus redes sociales, haciendo posible que todos -de alguna forma- seamos parte del crecimiento de sus hijos.

Actualmente el matrimonio tiene dos hijos: Lua y Luka, y tal parece que ambos coinciden en algo: su familia de cuatro está más perfecta. Por el momento, la actriz y el actor no quiere añadir a otro integrante , según revelaron en entrevista para el programa televisivo Suelta la Sopa.

“Ese es mi peligro que me encanta estar embarazada, pero no, ya cerramos la fábrica, por ahora ‘dos’ es un buen número”

Pese a que la hermana de Marimar Vega está segura que en los próximos años no se embarazará, aunque todo puede pasar, pero de cambiar de opinión debe hacerlo antes ya que su esposo está considerando cerrar definitivamente la fábrica. ¿Acaso se habrá la vasectomía? Sí.

Yo estoy en pro de los métodos anticonceptivos ahora para los hombres y ahora operarse cuando ya estás seguro de no querer más familia, creo que es lo ideal. La mujer siempre está sumergida en las pastillas, los dispositivos, etcétera, lo que produce un desbalance químico hormonal y no debería ser eso. or el momento no sé cuándo me la practicaré (la vasectomía), porque es un tema de trabajo, pero lo haré”

Alberto Guerra. Actor de cine y televisión