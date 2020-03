La actriz recreó el polémico conflicto de la cantante y Gibran, alumno de La Academia

El jueves 5 de marzo se llevaron a cabo los Spotify Awards 2020, premios que reconocen a los artistas más escuchados durante el 2019. Este evento fue conducido por las cantantes Danna Paola y Ángela Aguilar, el comediante y standupero Franco Escamilla, el youtuber Luisito Comunica y la actriz Aislinn Derbez.

Minutos antes de llevarse acabo ls premiación en el Auditorio Nacional, Aislinn decidió parodiar a su compañera y revivir una de las peleas más polémicas de ‘La Academia’.

A través de TikTok la actriz recreó el momento en el que Danna Paola explotó contra Gibran por llamarla “culera” en el reality show de La Academia. Esta pelea ha sido inspiración para memes, gifs, canciones y videos para las redes sociales y ha reafirmado el no quedarse cadalladas frente a una ofensa.

Frente a la cámara se le escucha decir a la actriz: "Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado. Creo que la verdad has crecido muchísimo, eres una artista redondo, eres alguien que has sido disciplinado, que le haces caso a tus maestros, para mí ha sido maravilloso, tú dime, así no soy culera contigo".

En el video también participaron otras personas incluido su maquillista quien fue el encargado de encarnar al ex académico, quien balbucea un “¿Cómo?”.

A pesar de que arrobo a la cantante, Danna aun no ha respondido a la divertida parodia de Aislinn. El que si lo hizo fue Gibran que le mando el siguiente mensaje: “Jajajajaja chido”.

El video de Aislinn Derbez parodiando a Danna Paola también fue compartido en su cuenta de Instagram. En menos de 24 horas ya acumula más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios, todos ellos de risas y felicitándola por lo simpática y bromista que es.

Durante la primera emisión de los Spotify Awards 2020, Danna Paola y Aislinn Derbez compartieron fotografías y videos en los que aparecen juntas demostrando que entre ellas existe una gran relación .