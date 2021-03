Aislinn Derbez regresa a la televisión con Ryan Reynolds

Tras el revuelo que genero con sus fotos en lencería, Aislinn Derbez se anota otro éxito, ahora al lado de Ryan Reynolds

Aislinn Derbez, quien hace unos días causó furor en redes sociales al aparecer en lencería de encaje, se ha anotado un nuevo éxito que ha provocado la envidia de medio mundo.

En su regreso a la televisión, la hija mayor de Eugenio Derbez se ha hecho acompañar de uno de los actores más famosos y guapos de Hollywood: Ryan Reynolds.

El actor canadiense, protagonista de éxitos en taquilla como ‘La Propuesta’ y ‘Deadpool’, y Aislinn Derbez encabezan la nueva campaña publicitaria de una famosa marca de papas fritas, cuyo lanzamiento se realizó el martes por la noche, con un comercial que pudo verse en todo México.

Ryan Reynolds le roba las papas fritas a Aislinn Derbez

En el anuncio se puede ver a Aislinn Derbez recordando que cuando era niña le fascinaba comer una torta acompañada de las crujientes papas fritas.

“Desde que era chica, me encantaba combinar mi sándwich o mi torta (a mí me gusta más la torta, la verdad) con unas papas Sabritas. Es que, ¿a quién no le gusta la sensación de sentir y escuchar el crujido de las papas en cada bocado?”

Aislinn Derbez

Mientras la actriz mexicana degusta sus papas, hace su aparición Ryan Reynolds en su papel de 'El Güero' que se roba las botanas.

Cuéntanos qué le dirías al güero y publicaremos las mejores respuestas. pic.twitter.com/D9DFNElmkq — Papas Sabritas (@Papas_Sabritas) — Papas Sabritas (@Papas_Sabritas) December 9, 2020

Aislinn Derbez está enfocada en el trabajo y su familia

Además de su participación en la nueva campaña publicitaria de Sabritas, Aislinn se encuentra enfocada en la promoción del reality ‘De viaje Con los Derbez 2’, que está próximo a estrenarse aunque ya sin Mauricio Ochmann, actor de quien la ojiverde actriz se divorció hace unos meses.

Por fortuna, la separación se dio en buenos términos, lo que permitió que hace unos días la pareja se volviera a reunir para celebrar el tercer cumpleaños de su hija Kailani, fiesta a la que asistió toda la familia Derbez.