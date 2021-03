Eugenio Derbez, compartió un mensaje emotivo para su hija Aislinn

Eugenio Derbez compartió en su cuenta de Instagram un video en el que su hija Aislinn Derbez, aparece abrazándolo y besándolo en las mejillas.

Dicha publicación de Eugenio Derbez fue con el fin de que el actor mexicano felicitara y cuestionara cuál es el regalo perfecto para su hija mayor Aislinn Derbez que cumple 34 años de edad.

El video se llenó de cientos de halagos, "Me encanta, se ve que llevan una gran amistad", "que lindo, regálale lo que ella quiera","Hay cosas que no tienen precio", "Son un ejemplo de familia", "que lindos se ven, padre he hija demostrándose amor", "me encantan", "Feliz cumple Aislinn", por mencionar solo algunos.

"Con estas muestras desmedidas de amor... ¿qué regalo de cumple se merece, Aislinn Derbez" Eugenio Derbez

Eugenio Derbez felicita a Aislinn Derbez con tierno mensaje

Eugenio Derbez aprovechó sus redes sociales para enviar un conmovedor mensaje a su hija mayor Aislinn. Ahí, escribió un tierno mensaje para felicitarla por cumplir un año más de vida. Pero eso no fue todo, ya que el comediante reconoció que cuando supo que iba a ser papá por primera vez, sintió miedo. Sin embargo todo cambió una vez que la pudo tener en sus brazos.

Y por si esto fuera poco, el comediante Eugenio Derbez dijo que su hija mayor fue parte de su inspiración para la película "No se aceptan devoluciones", una de las más taquilleras en la historia del cine. En sus palabras: