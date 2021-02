'La Academia': Adrián Varela revela que fue víctima de acoso en TV Azteca

Ricardo Salinas Pliego habría respondido a la carta de denuncia de Adrián Varela, que fue víctima de acoso después de participar en 'La Academia'

El ex académico Adrián Varela, reveló recientemente que fue víctima de acoso por parte de un productor de TV Azteca mientras se encontraba en giras musicales de ‘La Academia’. De acuerdo con el cantante, el ejecutivo Sergio Vicente Segura fue quien lo hostigó en repetidas ocasiones.

Adrián Varela fue víctima de acoso en TV Azteca

Durante la entrevista de Adrián Varela al programa de Youtube Chisme No Like, Adrián recordó los momentos de acoso que vivió después del final de ‘La Academia’, y la respuesta que obtuvo de parte de Ricardo Salinas Pliego cuando lo puso al tanto de la situación.

“Lo conocí el día de la final de la cuarta generación de La Academia en la Arena Monterrey. Me aborda y me dice ‘quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio’ yo le digo que ‘no, yo llegué ahí a trabajar, a cantar y que no era por ahí.” Adrián Varela

Debido a que las insinuaciones continuaron, el ex académico decidió escribir una carta para informar a Ricardo Salinas Pliego sobre el acoso que sufría, y así evitar poner en juego su futuro artístico.

“Escribí un documento, como se hace en cualquier trabajo, de la manera más profesional que me dieron mis sentimientos y mi mente. Dirigí una carta contando algunas cuestiones al señor Ricardo Salinas Pliego.” Adrián Varela

Responden a denuncia de Adrián Varela

Según recuerda Adrián, la carta fue respondida por Ricardo Salinas en menos de 24 horas de haberla enviado.

“Obtuve una respuesta, en menos de 24 horas el señor me respondió y me dijo ‘Adrián, gracias por tu honestidad’. Y sé que hubo cambios positivos a raíz de atreverme a hablar de situaciones.” Adrián Varela