VIDEO: Adrián Uribe da clases de canto a su hija

Adrián Uribe da su primera clase de canto a Emily, su hija de dos meses de edad.

Los planes de Adrián Uribe para este 2021, además de proponerse conseguir nuevos proyectos laborales y ser un gran padre así como un magnifico prometido y próximamente esposo, incluyen enseñarle a cantar a su pequeña hija Emily. De hecho, la bebé de dos meses de edad ya tuvo su primera clase.

Propiamente Adrián Uribe compartió el dulce momento a través de un video publicado en su cuenta de Instagram: “Clases de canto con mi hija”, escribió junto al clip que lo muestra entonar la emblemática canción “Cielito Lindo” mientras la niña curiosos ruidos a modo de coro.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Eso es vida. Puras y todas las bendiciones mi querido Adrián para ti y los tuyos”, “Ya cállate papá”, “Creo que en lugar de hablar comenzará cantando”, “Pobre. Tener que aguantar eso por no poder hablar”, “Tierno pero… que no cante Adrián”, “Que ternura. La bebé canta a su manera”, “De ahí a Broadway”, “Nooo, la vas a trauma”, “Muy buena comunicación entre padre e hija. La canción contagia y alegra el momento. Te felicito Adrián”, “Momentos que quedaran grabados para toda la vida”, se lee entre los comentarios.

Adrián Uribe y Thuany Martins revelan por qué llamaron “Emily” a su primera hija

El 24 de octubre de 2020, nació la pequeña Emily, hija del comediante Adrián Uribe y la modelo brasileña Thuany Martins; sin embargo, el rostro de la bebé se dio a conocer hasta el 26 de noviembre día en que ésta protagonizó su primera portada de revista.

Fue entonces cuando los orgullosos padres revelaron la razón detrás del nombre de su hija. “A las muñecas siempre les nombraba Emily. Es un nombre que siempre me encantó y pues se quedó”, dijo Thuany en entrevista con la revista ¡Hola! México mientras que Adrián bromeó asegurando que aceptó llamarla así para evitar problemas familiares.

Cabe mencionar que Emily es la primera hija de Thuany Martins y de Adrián Uribe aunque él ya es padre de un niño llamado Gael, fruto de una relación anterior.