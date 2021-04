Eugenio Derbez: Adrián Uribe sale en su defensa por críticas sobre protección animal

Luego de que Arturo Islas criticó a Eugenio Derbez por no hacer nada por la protección de los animales, Adrián Uribe salió en su defensa.

Durante el traslado del elefante ‘Big Boy’ a un santuario en Culiacán, Arturo Islas criticó a Eugenio Derbez pues considera que apoyó la ley que prohíbe animales en los circos, pero sin hacerse responsable de qué sucedería con ellos.

Tras estas declaraciones, Adrián Uribe salió en defensa del comediante y aseguró que siempre ha sido una persona muy congruente con sus acciones y lo que dice en la protección animal.

Adrián Uribe: “Eugenio si es una persona muy congruente en la protección de animales”

Durante el traslado del elefante ‘Big Boy’, Arturo Islas arremetió contra Eugenio Derbez por apoyar la ley que prohíbe los animales en los circos, pero no ver qué es lo que va a pasar con ellos.

El conductor destacó que muchas celebridades apoyan este tipo de leyes por publicidad pero no piensan en lo qué sucederá después y si en verdad se va a proteger a los seres vivos.

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Adrián Uribe fue cuestionado sobre las críticas que recibió Eugenio Derbez luego de que Arturo Islas lo señaló por no hacer nada para la protección animal.

El comediante destacó que lamentablemente los famosos siempre son muy atacados por sus acciones y que siempre van a encontrar personas que no se encuentran a favor de ellos.

“No he hablado con él, pero he aprendido que siempre van a criticarte si posteas o no posteas, si subes con un perrito o si no subes. Nunca vas a quedar bien y siempre va a haber opiniones encontradas” Adrián Uribe

Sobre las críticas que recibió Eugenio Derbez, Adrián Uribe destacó que él ya es una persona que sabe manejarse pues a lo largo de su trayectoria ha pasado por momentos complicados.

“A Eugenio no es la primera vez que le pasa algo así, él ya está curtido y va a saber sortear muy bien” Adrián Uribe

Uribe puntualizó que Derbez siempre ha sido una persona muy congruente en la protección de los animales. Además recalcó que las críticas vienen de personas que tampoco hacen nada más que ver lo que hace el de enfrente para señalar.