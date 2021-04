Adrián Di Monte alegró el día de sus fans al publicar una foto hot en la que enseña sus abultados muslos.

Adrián Di Monte lo consiguió, quería nuestra atención y la tiene y es que hace unos momentos el actor cubano radicado en México tomó su cuenta de Instagram para publicar su selfie de sí mismo donde exhibe, al desnudo, sus abultados muslos, es decir, no trae pantalón.

“Soy todo lo que tu tía religiosa te decía que era pecado”, escribió Di Monte sobre la foto que rápidamente flechó corazones, arrancó suspiros e inspiró halagos: “Mientras no huelas a pescado que se joda la tía”, “Pura frescura papi”, “Uff qué belleza”, “¡Qué piernas! Hermosas así velludas…”, “Papasito te amo”, “Estás tan ardiente”, “Manos arriba”, “Pues que pecadote”, “Si tú eres pecado nunca me voy a confesar”, “Por favor, sigue trabajando estás piernas”, “Ni esculpido por las talentosas manos serías obra tan perfecta”, “Me voy al infierno, no me importa”, fueron algunas de las reacciones.

Adrián Di Monte entrará al inflamando

Poco a poco se han revelado los detalles del nuevo programa de “Inframundo” el nuevo reality de Televisa con el que la televisora pretende desbancar a “Survivor”, proyecto que podría incluir a Adrián Di Monte.

Se trata de la nueva versión del reality de supervivencia “Reto 4 Elementos” (donde también estuvo Adrián), donde los participantes más débiles eran enfrentados a sus más grandes miedos. Si todo sale bien este programa podría estrenarse el próximo 26 de abril por Canal 5.

Hasta el momento se sabe que Gabriel Pontones ‘El Rasta’ y Estefanía Ahumada serán los presentadores de este nuevo programa; ambos participación en la pasada edición de “Guerreros 2020” así como en "Reto 4 Elementos" .

Por otro lado, se ha destapado la identidad de tres concursantes, veremos a la actriz Sachi Tamashiro, la influencer Carolina Díaz y el cantante Jesús Gama Jr. Y se habla del posible regreso de Adrián Di Monte.