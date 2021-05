¡¿Qué le pasó?! Adele recibe la Navidad con impresionante cambio físico

Adele está más que lista para recibir la Navidad, incluso, antes de su llegada ha tenido un encuentro con Santa Claus y con el Grinch, hecho que no está generando sorpresa tanto como el aspecto físico de la cantante.

Hace unas semanas la cantante y compositora británica, de 31 años de edad, advertía en redes sociales a sus seguidores que en lugar de llorar sudaba, comentario con el que anunciaba su transformación física, el cual -en aquel momento- sus seguidores no le dieron tanta importancia.

No obstante, Adele hoy reaparece y deja a sus millones de seguidores, como público en general, sin aliento, con la mandíbula tocando el suelo y es que se deshizo de varios kilos; su anatomía es otra.

La cantante de Someone Like You, luce una anatomía estética, más delgada, según se aprecia en las fotos navideñas que compartió en su cuenta de Instagram.

"Ambos tratamos de arruinar la Navidad pero entonces nuestros corazones se hicieron grandes. Gracias por venir a mi fiesta y hacernos sentir como niños” Adele. Cantante y compositora

A 24 horas de ser publicada, las postales superaron el millón y medio de Me Gusta. Una lluvia de reacciones, piropos y las felicitaciones no se hizo esperar.

Cabe recordar que Adele se propuso transformarse física e internamente luego de separarse de su esposo Simon Konecki, tras siete años de relación. Ambos tienen un hijo en común.

El antes de Adele: