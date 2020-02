¡Preocupante! Adele bajó más de 45 kilos y luce irreconocible

La conductora Kinga Rusin se encargó de hacerle saber a todos que Adele se encontraba en los Premios Óscar.

Adele asistió al after party de los Premios Óscar el domingo pasado, la encargada de presumir la presencia de la cantante británica fue la conductora de televisión Kinga Rusin.

La foto fue compartida mediante Instagram y en ella aparce Adele y Kinga Rusin, muy sonrientes abrazadas. Sin embargo lo que impactó a las redes sociales, fue el cambio físico de la cantante.

Aunque es emocionante perder peso, llega un punto en el que ya no se ve tan saludable. Adele ha perdido 45 kilos, sus fans la notaron en la foto de Kinga "irreconocible" y les preocupó mucho verla tan delgada.

Fue el pasado domingo por la noche cuando la intérprete se apareció en el evento organizado por los cantantes Jay Z y Beyoncé, fiesta a la que también asistieron muchísimas personalidades para celebrar a los ganadores de la estatuilla.

La estrella de 31 años no compartió ninguna fotografía de su presencia en el exclusivo festejo, sin embargo, la conductora se encargó de hacerle saber a todos que se encontraba por ahí al publicar una imagen.

“Hablé con Adele durante 30 minutos y no me di cuenta de quién era hasta que me dijo su nombre. Realmente parece otra mujer después de su considerable pérdida de peso. Charlamos sobre zapatos y bailamos mucho en una noche increíble” Kinga Rusin. Conductora

Por ahora la cantante no se ha pronunciado ante las criticas. Recientemente circuló la noticia en Internet de que muy pronto estaría llegando música nueva de su parte, lo cual causó mucha emoción entre los fanáticos.