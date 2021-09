Adela Micha y Rebecca de Alba fueron seducidas por el mismo hombre

¿Cuántas veces has escuchado la frase: “Qué pequeño es el mundo”? Seguramente un montón y a cada rato en diferentes circunstancias, por lo que en el terreno amoroso nunca ha sido excepción.

Seamos claros, tu actual pareja es el ex de alguien así como tú eres el ex de otra persona y así sucesivamente por lo que no debe sorprenderte si te enteras que tu amiga o tu amigo en algún momento tuvo o tiene un encuentro amoroso con uno de tus viejos amores, finalmente todos estamos relacionados.

La teoría vuelve a comprobarse, hoy tomaremos como ejemplo a Adela Micha y Rebecca de Alba, quienes confesaron haber compartido al mismo hombre.

Recientemente Adela tuvo como invitadas a Rebecca y Susana Zabaleta en su programa La Saga, quienes ya entradas en confianza se pusieron a platicar de algunas de sus intimidades.

Fue Adela quien inició una conversación ligada al terreno amoroso confesando que quien fuera la mejor amiga de Ricky Martín alguna vez la llamó para preguntarle si había un problema con salir con uno de sus exnovios.

“Un día me habló Rebecca y me dijo. 'Oye Adela fíjate que un ex tuyo me invitó a salir y quiero saber si te importa'” Adela Micha

No obstante la conductora con humor recuerda que poco le importó si su amiga estaba siendo seducida por el hombre que alguna vez la sedujo a ella por lo que solo le respondió: “Ay no manches pasó hace 10 años. A ver cuánto te dura”.

Aprovechando este debate, las tres mujeres dejaron en claro que las amigas no deben quitarse los novios en el momento, pero es válido si ellos pasan a ser cosa de su pasado.