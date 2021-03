Adamari López ya se puso la vacuna contra el Covid-19

Adamari López habló sobre las reacciones que tuvo tras recibir la vacuna contra el Covid-19 y pidió a la gente que no dude en aplicársela

La actriz Adamari López, quien en 2005 enfrentó una dura batalla contra el cáncer de mama, anunció que ya se puso la vacuna contra el Covid-19.

La también conductora del programa ‘Hoy día’, de Telemundo, explicó que debido a su historial médico y las complicaciones de salud que ha enfrentado, su médico le recomendó vacunarse contra el coronavirus tan pronto como le fuera posible, lo que sucedió el pasado fin de semana en Florida, Estados Unidos.

En un video, Adamari López mostró su experiencia al recibir el fármaco, también habló sobre las reacciones que presentó y pidió a quien ya pueda recibirlo, no dudar en hacerlo, pues esa es la única forma como se pondrá fin a la pandemia.

Adamari López presenta en video su experiencia al recibir la vacuna contra el Covid-19

Adamari López comentó que hace unos días fue contactada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para informarle que ya podía recibir la vacuna contra el Covid-19.

En el video que presentó la actriz del momento en que recibió el medicamento, en Miami, se le observó un poco nerviosa, por lo que la persona encargada de aplicársela le pide que no presione el brazo. Instantes después, Adamari López comenta:

"¡Qué rápido! Tienes buenas manos. Fue rapidito, no duele nada y de momento no siento nada obviamente" Adamari López

¿Qué reacciones le provocó a Adamari López la vacuna contra el Covid-19?

La actriz de telenovelas como 'Amigas y Rivales' y 'Gata Salvaje' reveló que no deberá esperar mucho para recibir la segunda dosis del fármaco contra el Covid-19, pues ya está programada para el próximo viernes 1 de marzo.

Sobre las reacciones que le provocó la vacuna, comentó que fueron padecimientos muy leves que le duraron apenas un par de días.

"Este viernes me toca la segunda dosis de la vacuna, fue superrapidito. No tuve grandes reacciones que no fuera como la que ha dicho yo creo que todo el mundo: dolor en el brazo por un solo día y tuve sueño al día siguiente. Me sentía como cansada", Adamari López

Finalmente, Adamari recomendó a las personas que no duden y acudan a recibir la vacuna cuando sea su turno, porque sólo así se acabarán las muertes y todo lo malo que ha provocado la pandemia.