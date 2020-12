Cuando fue liberado, Adal Ramones pensó que lo habían dejado libre sin pagar un rescate.

Durante una entrevista par el programa de YouTube de Yordi Rosado, el conductor Adal Ramones confesó quién fue la persona que pagó su rescate cuando lo secuestraron en 1998.

“Cuando me secuestraron estábamos en el top del programa de Otro Rollo y yo pensé: ‘Ojalá no encarguen a Yordi mi rescate’, porque me preocupaba que vendieras todo para poder pagar mi rescate”, le comentó a su amigo.

Adal Ramones confesó que escogió a Memo del Bosque para que negociara el rescate porque siempre tuvieron una buena relación y asegura que fue una gran decisión. Cuando fue liberado, el equipo antisecuestro le dijo que había hecho bien en no escoger a Yordi, porque él hubiera vendido todo por dar el rescate.

Durante la entrevista, Adal Ramones reveló que fue Emilio Azcarraga fue quien pagó su rescate:

“Lalo Suárez le aviso a Emilio, pero al principio no me creía porque días antes bromeé con él sobre que me habían secuestrado, pero después de varias llamadas, les llevó la grabación a Azcárraga, Pepe Bastón y Bernardo Gómez, ellos tres junto con el equipo antisecuestro lograron sacarme de ahí” Adal Ramones

“En cuanto vi a Emilio lo abracé y le dije ‘Emilio, te voy a pagar hasta el último centavo’ y me contestó ‘con que sigas trabajando aquí, y hagas lo que tienes que hacer, como lo haces tú’. Y todo el tiempo de Otro Rollo cumplía”, declaró.

Adal Ramones estuvo secuestrado una semana. En 1998, el también actor vivía en la colonia Narvarte y tenía una camioneta Pathfinder muy llamativa. Tras pelear con Gaby, su pareja en ese entonces, fue a comer Sushi; al salir del restaurante y dirigirse a su departamento, los secuestradores lo encañonaron justo en la entrada de su edificio..