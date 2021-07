Adal Ramones responde a los ataques de Giovanni Medina

Adal Ramones ha quedado en medio de la polémica entre Ninel Conde y Giovanni Medina, luego de que en una entrevista reveló que cuando trabajó en el Tenorio Cómico el ex de su compañera le reclamó por su cercanía con la cantante.

Pese a que sus declaraciones las realizo a finales de mayo, el empresario volvió a retomar el pleito y en entrevista con varios medios aseguró que los dichos por el conductor son falsos.

Giovanni Medina dejó entrever que entre Ninel Conde y Adal Ramones hubo algo más que una relación de trabajo.

Además, puntualizó que en el Tenorio Cómico pasaban muchas cosas y que incluso el conductor no terminó algunas funciones por el estado en el que se encontraba.

“Me llamó la atención porque son totalmente alejadas de la realidad, no me extraña por el presunto estado en que estaba todas las noches, no podía él y dos personas más. Había noches en que no podían terminar las funciones”

Giovanni Medina