Mariana Ávila preocupa a sus fans al aparecer con moretón en el rostro

Mariana Ávila sufrió una tremenda caída que le lastimó el rostro.

La confusión abrazó a los fans de la actriz Mariana Ávila luego que ésta publicara en sus historias de Instagram un video de sí misma con el rostro lastimado.

Resulta que Mariana Ávila se grabó frente a un espejo, en aquel momento lucía unos enormes lentes por lo que al retirarlo de inmediato sus seguidores se percataron del moretón que tiene cerca de su ojo derecho. Propiamente la actriz explicó que se trata de un huella que le dejó una tremenda caída.

“Voy a tratar de resumirlo pero bueno, estos lentes que ven aquí... Ya han pasado un par de noches pero bueno, esto me ha sucedido (mostró el moretón). No piensen mal, nadie me ha pegado ni nada, tuve un pequeño accidente, me caí. Yo creo que unas tres o cuatro noches más estará desapareciendo. Así es que… pues bueno, ahí está el moretón, buena caída” Mariana Ávila

Contrario a victimizarse o enojarse por haberse lastimado la cara, Mariana Ávila vio en su moretón una excelente oportunidad para probar un producto de belleza que promete borrar imperfecciones.

Mariana Ávila se somete a prueba de coronavirus

Por otra parte, Mariana Ávila se sometió a una prueba de coronavirus, según mostró en sus historias de Instagram, donde compartió como fue su proceso.

Mediante un breve video, la actriz de 41 años de edad, se mostró nerviosa cuando una enfermera le introducía en las fosas nasales un hisopo. En aquel momento Ávila temblaba en la silla y abría los ojos deseando que terminara pronto la prueba. Hasta el momento se desconoce el resultado, pero se espera que pronto la misma lo comparta.