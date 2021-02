Actor de 'Rebelde' tendría coronavirus; piden ayuda para conseguirle tanque de oxigeno

El actor de 'Rebelde' habría presentado intensos síntomas de coronavirus de forma súbita, por lo que requiere de un tanque de oxígeno

Un actor de la telenovela 'Rebelde' sería la nueva celebridad afectada por el coronavirus.

Se trataría de Mike Biaggio, ex integrante del grupo 'Mercurio', quien se encontraría en una situación tan apremiante que su esposa, la también actriz Gloria Sierra, se habría visto en la necesidad de publicar un video en redes sociales pidiendo ayuda para conseguirle un tanque de oxígeno.

"Le marco a un doctor que está en Monterrey que es doctor covid y me dice que consigamos un tanque de oxígeno para tenerlo porque lo necesita ahorita" Gloria Sierra

Mike Biaggio comenzó a presentar síntomas de Covid-19 el fin de semana

El fin de semana, Gloria Sierra publicó en su cuenta de Instagram un video en el que contó que al actor de ‘Rebelde’ aparentemente se encontraba sano , pero después de una salida en moto, regresó presentando síntomas de Covid-19.

“Miguel Ángel en la tarde estaba perfecto, se fue a andar en moto, llega como a las 5 de la tarde y me dice: 'ay como que me cansé mucho, me duele mucho el cuerpo, estoy cansado'” Gloria Sierra

Conforme pasó el tiempo, comentó su esposa, los síntomas comenzaron a intensificarse por lo que de inmediato se metió a la cama.

“Se viene a acostar a la cama y de pronto ahorita en la noche como a las 8 o así: 'Oye traigo mucho escalofrío' y le toco y calentura, le checo la calentura…” Gloria Sierra

La íntima amiga de Ariadne Díaz, quien recientemente dio a conocer su reinfección de Covid-19- señaló que lo más preocupante fue que Mike Biaggio comenzó a tener problemas de oxigenación .

“Lo que nos preocupa es la oxigenación que no sube de 90, hace ratito subió a 92, pero igual sigue siendo baja” Gloria Sierra

Por este motivo, la actriz dijo que se comunicó vía telefónica con un médico en Monterrey que atiende casos de coronavirus, quien le recomendó conseguir cuanto antes un tanque de oxígeno para su pareja.

Desafortunadamente, indicó Gloria Sierra, la alta demanda que registra este insumo debido a los elevados índices de personas con coronavirus le ha sido imposible conseguir el tanque de oxígeno, por ello decidió recurrir a las redes sociales en busca de ayuda.