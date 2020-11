El abogado Froylán Díaz Elizalde dice que Eleazar Gómez está en la cárcel "por ser famoso"

El pasado 5 de noviembre Eleazar Gómez fue detenido por haber golpeado a la modelo Stephanie Valenzuela , quien era su novia.

Poco se conoce de la situación legal y emocional de Eleazar Gómez y es por ello que el programa ‘Venga la Alegría’ se contactó con el abogado Froylán Díaz Elizalde, quien está al frente de su defensa.

De acuerdo con el abogado, Eleazar Gómez se encuentra detenido en el Reclusorio Norte luego de que se le dictó prisión preventiva debido a violencia familiar equiparada.

"Le dictaron prisión preventiva y se encuentra en el Reclusorio Norte por el delito tipificado como violencia familiar por la relación que mantenía con Valenzuela" Froylán Díaz Elizalde

En el video, el abogado asegura que Eleazar Gómez se encuentra preocupado por su situación y asegura que no debería de estar en la cárcel.

“Está asustado e intranquilo, está en el reclusorio, una persona que no debería de estar ahí, pero por X o por Y está ahí" Froylán Díaz Elizalde

Durante la entrevista, Froylán Díaz Elizalde revela que la pena máxima que podría recibir el actor sería de hasta 6 años, sin embargo, podría salir libre luego de seis meses.

"Hay dos opciones: si las cosas no salen bien, pasará el procedimiento en el Reclusorio Norte. Si salen bien, saldría en un mes o dos meses bajo fianza" Froylán Díaz Elizalde

Sobre si los testimonios de sus exparejas podrían afectar la situación legar del actor, el abogado destacó que hasta el momento ninguna de las mujeres ha acudido a las autoridades, además algunos ya habrían expirado.

Froylán Díaz Elizalde puntualizó que Eleazar Gómez se encuentra detenido sólo por ser una persona famosa .

“La ley está protegiendo mucho a las mujeres, es más si no fuera quien es, si no fuera una persona famosa no estaría en Reclusorio ni siquiera hubieran iniciado la averiguación en el Ministerio Público” Froylán Díaz Elizalde

De acuerdo con el abogado, la versión del actor se podría conocer la próxima semana. El licenciado además confirmó que en un primer momento el famoso tenía con un defensor de oficio por lo que hay detalles de su caso que desconoce.