Los caprichos de los famosos suelen rayar muchas veces en lo extravagante y el rapero conocido como 50 Cent no ha sido la excepción pues a alquilado toda una juguetería para el uso exclusivo de su hijo Sire Jackson por la módica cantidad de 100 mil dólares , es decir poco más de un millón 892 mil 810 pesos .

De acuerdo a la información del medio E! News, 50 Cent mandó cerrar por al menos un par de horas la juguetería Toys R' Us para que su hijo pudiera disfrutar de ella por completo y sin interrupciones, además de comprar todo lo que él quisiera durante este tiempo. La tienda se ubica en The Westfield Garden State Plaza , en New Jersey.

Asimismo, Sire de siete años ha compartido esta historia a través de su Instagram en donde puede leerse que realmente no pensaba que su padre iba a cumplirle tal capricho cuando él se lo pidió de navidad por lo que realmente fue una grata sorpresa cuando cumplió su deseo navideño.

De igual forma Curtis James Jackson III , mejor conocido como 50 Cent, ha compartido el video resumiendo la experiencia de de su hijo realizando las compras en la juguetería a través de sus redes sociales así como su novia Daphney Joy quien de igual forma compartió los mejores momentos junto al pequeño hijo de su pareja.