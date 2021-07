Liberan a ex asistente que intentó envenenar a Gabriela Spanic

Ciudad de México.- La liberación en la madrugada de hoy de la argentina María Celeste Fernández Babio, la ex asistente de Gabriela Spanic, acusada por la actriz de envenenamiento de ella y de su familia ha provocado un gran revuelo mediático.

Luego de darse a conocer la noticia, los medios de comunicación han tratado de obtener una declaración de la actriz o de su representante sin que hasta el momento hayan logrado una opinión al respecto.

De acuerdo a Verónica Bastos, del programa "El Gordo y La Flaca", se dijo que ayer por la noche Spanic, quien participa en la telenovela "La otra cara del alma", de TV Azteca, tenía llamado en la Basílica de Guadalupe, pero canceló su participación a última hora sin que hasta el momento se sepa de su paradero.

Asimismo, se mencionó que desde que sucedieron los hechos la actriz Carmen Salinas sostuvo que María Celeste era inocente y para colaborar a demostrar la inocencia de María Celeste recomendó a la familia que el abogado Gabriel Regino se hiciera cargo del caso, y aparentemente tomó las riendas del asunto judicial sin cobrar un centavo.

A las 23:00 horas de ayer, Salinas acudió a Santa Martha Acatitla y declaró a las puertas del reclusorio: "Le puse al mejor abogado de México, Gabriel Regino, me siento tan contenta de darle esa alegría a sus viejos, a sus padres que no van a pasar otra Navidad triste sin su hija, sin su cariño, sin el calor de ella y entonces para que ya no anden por las calles derramando tanta lágrima".

En la madrugada de hoy, María Celeste fue dejada en libertad y según palabras del abogado, está libre porque ha sido declarada absuelta de todo cargo.

Además se aseguró que del Reclusorio de Santa Martha Acatitla, María Celeste fue trasladada al Instituto Nacional de Migración en donde no está en calidad de detenida, sino como inmigrante que pondrá en orden su situación legal en México.

El abogado afirmó que Celeste "está libre, absuelta completamente; afortunadamente podemos tener esa alegría, tanto de los papás como nosotros. Se le concedió el amparo y se demostró su inocencia".

Luego de dos años y tres meses de reclusión en el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, María Celeste fue liberada después de que se le había condenado a ocho años de prisión.

Según la emisión, los abogados de María Celeste interpusieron un amparo al argumentar que las pruebas presentadas por Spanic no eran contundentes y eso tuvo buenos resultados porque la madrugada de hoy la acusada recuperó su libertad.