Selena Gómez retomará su carrera de diseñadora

La actriz y cantante Selena Gómez anunció hoy en un evento en Los Ángeles (California) que retomará su faceta como diseñadora al haber sido designada como icono estilístico de la firma de moda Adidas NEO. La joven de 20 años, con experiencia en ese campo gracias a su línea de ropa “Dream Out Loud By Selena Gómez” , será la diseñadora invitada de la firma Adidas NEO y su nuevo icono estilístico global, según el acuerdo alcanzado por ambas partes hasta el término del año 2015. Gómez y la marca diseñarán y desarrollarán nuevas tendencias a partir de la temporada de otoño-invierno de 2013. La artista, que destacó que el aspecto “divertido y sencillo” de la marca, también será la imagen de cuatro colecciones a lo largo del año y aparecerá en campañas publicitarias de la empresa a partir del próximo mes de febrero. “NEO realmente se preocupa por el estilo y de divertirse con la moda, permitiéndote ser tú mismo. Eso es algo importante para mí y para mis fans también: saber que pueden expresar quiénes son a través de la ropa y sintiéndose bien consigo mismos” , afirmó la protagonista de “Hotel Transylvania” . “Realmente estoy disfrutando al involucrarme en el proceso de diseño. Me permiten probar la ropa antes y tener una opinión al respecto. Estoy deseando ver los resultados de nuestra nueva colección” , sostuvo. Gómez y el joven cantante canadiense Justin Bieber, de 18 años, decidieron poner punto y final a su relación sentimental a comienzos de este mes debido a lo complicado de sus respectivas agendas laborales, informó el portal especializado E! Online. Sin embargo, ambos han sido vistos de nuevo recientemente (el domingo en una fiesta posterior a los premios American Music Awards y el lunes, de cena) , lo que ha provocado que algunos medios ya hablan de una posible reconciliación. El cantante de “Boyfriend” retomará su gira actual el día 28 con un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York.