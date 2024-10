Londres, 29 Oct. (Notimex).- Liam Payne, uno de los integrantes de la agrupación juvenil One Direction, dijo “sentir pena” por Justin Bieber, debido a que éste no tiene un grupo en quien apoyarse, como él puede hacerlo en sus cuatro compañeros.

En declaraciones a la revista “Now”, Liam señaló: “No quiero ser compasivo, pero me siento mal por él. Sé que sus amigos le suelen acompañar en sus giras, pero no vive las mismas situaciones que vivimos nosotros".

Payne admitió que en ocasiones le gusta pasar algún tiempo alejado de sus compañeros, aunque siente que los demás son casi como su familia. “Si me ocurriera algo malo mañana, Louis estaría ahí conmigo al 100 por ciento.

La gente a veces me pregunta si me gustaría ser solista, pero no creo que sea divertido trabajar yo solo por mi cuenta”, especificó el británico, de 19 años.

“Es importante tener una vida aparte del grupo”, pero al mismo tiempo tener “esta increíble fraternidad que es lo que hace este trabajo tan especial”, señaló Liam.

La banda regresará a México para ofrecer un concierto el 9 de junio de 2013 en el Foro Sol.

Antes de esta visita, One Direction realizará una gira por Europa que comprende 18 fechas durante abril y mayo de 2013; incluye países como Francia, Noruega, Suecia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, España, Suiza, Portugal y Dinamarca.