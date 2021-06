Kanye West vuelve a ser demandado

Kanye West enfrenta una demanda por el músico Robert Poindexter, quien lo acusa de haber utilizado sin permiso una de sus composiciones.

Sin embargo, no es la primera vez que es demandado el rapero, a principios de marzo pasado, el cantante de soul Syl Johnson realizó la misma acción contra Kanye y contra Jay-Z, por samplear su canción "Different strokes" en el tema "The Joy", el cual forma parte del disco "Watch The Throne".

La demanda es de casi 500 mil dólares por ocupar sin permiso la canción "Trying girls out" en su tema "Girls girls girls".

Poindexter descubrió la pieza de Kanye West por casualidad en Internet, ya que salió a la venta en 2006.

El rapero quien ofrecerá un concierto en México el próximo 5 de mayo, no ha hablado al respecto.