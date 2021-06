Festeja Kim Kardashian cumpleaños 32 con su novio Kanye West en Italia

Roma, 23 Oct. (Notimex).- La socialité Kim Kardashian festejó su cumpleaños número 32 con un romántico tour por Italia, el cual incluyó paradas en ciudades como Roma, Florencia y Venecia, en compañía de su novio, el rapero Kanye West. De acuerdo con la publicación E!News, la empresaria lució un vestido blanco de manga larga con encajes que parecía un traje de novia; además, la pareja se mostró muy enamorada, ya que en todo momento se dieron abrazos, besos y nunca se soltaron de la mano. Kim agradeció el lunes a sus seguidores las muestras de cariño, por medio de las redes sociales. “Quiero agradecerles a todos por los dulces mensajes de cumpleaños que he recibido hoy en mi blog, Twitter y Facebook. “Me siento bendecida de tener familia, amigos y fans que me apoyan cada día. Me siento muy querida. Gracias por todo”, publicó la modelo, además de subir una foto en la que manda un beso. Cabe destacar que hace unas semanas, la socialité confesó su amor por México durante su primera visita a esta ciudad, donde fue la invitada especial en la celebración por el 40 aniversario de una revista.