Kanye West revela en concierto que Kim Kardashian está embarazada; burlas en las redes sociales

Nueva Jersey.- Un hijo para Kim Kardashian: Kanye West y la estrella de programas de realidad simulada esperan su primer bebé.

En un concierto el domingo, el rapero anunció que su novia de 32 años está embarazada, diciéndole en forma de canción a la multitud de más de 5 mil personas en el Salón Ovation del Revel Resort: "Ahora tú tendrás mi bebé".

La multitud rugió. Y lo mismo hizo la gente en la internet.

La noticia se difundió al instante en Twitter y Facebook, con comentarios de miles de personas sobre la pareja que aguarda un hijo.

La mayoría del clan Kardashian también tuiteó sobre la noticia, incluidas las hermanas y la madre de Kim. Kourtney Kardashian escribió: "Otro ángel al cual darle la bienvenida a nuestra familia. ¡Abrumados de emoción!"

West, de 35 años, le dijo al público que felicitara a su "mamá de un bebé" y que ser padre era "la cosa más sorprendente".

Los representantes de West y de Kardashian no respondieron de inmediato los correos electrónicos que se les enviaron para solicitarles detalles sobre el embarazo.

Kardashian se casó con el basquetbolista Kris Humphries en agosto de 2011 y aún no se finiquita el divorcio entre ambos.

El anuncio suscitó cientos de burlas en las redes sociales. A continuación algunos tuits al respecto:

What Kim Kardashian and Kanye West’s baby will look like when they’re grown up twitpic.com/br0504

Kim Kardashian is pregnant.... twitpic.com/bqzalb

Kim Kardashian's kid looking for his dad.twitpic.com/br0cwt

Kim Kardashian is pregnant? Can't wait for the E! Special. Maybe this time they'll actually shove a camera up the vagina.

A girl on the train genuinely just said "Im more excited for Kim Kardashian's baby than my own!" There is no hope for humanity

Kim Kardashian's last marriage lasted 72 days, her cat lasted two weeks, this baby is fuuuuuuuuucked.

I wonder what Kim Kardashian's HUSBAND thinks of her pregnancy! twitter.com/SCOTTSUMME/sta…

Kim Kardashian Is Pregnant, here's the first look at her baby twitter.com/Evil_Dumbledor…

Con información de AP.