Diego Luna comienza rodaje de la cinta sobre César Chávez

El rodaje de la película “Chávez: The Fight in the Fields” inició en un campo agrícola de viñedos al norte de esta ciudad, bajo la producción de la empresa Canana Films, propiedad de Diego Luna y Gael García Bernal.

Luna, quien será el director del nuevo filme, dio el claquetazo inicial de su nueva producción que abordará la vida y lucha de Chávez, un agricultor mexicano-estadunidense nacido en Yuma, Arizona.

El líder fue reconocido por encabezar la lucha por los derechos agrarios de sus semejantes en Estados Unidos, en los años 60.

Diego Luna estuvo en el campo de viñedos “Las Mercedes”, ubicado al noreste del municipio de Hermosillo, el cual produce uva de mesa para exportación a Estados Unidos, donde inició la filmación.

Refirió que esta producción –que se rodará en diversas locaciones de Sonora en ocho semanas y tiene un costo de unos 10 millones de dólares”, es asimismo la más grande en la que ha participado como director.

“Chávez: The Fight in the Fields”, será protagonizada por el actor Michael Peña, de nacionalidad estadunidense y ascendencia mexicana, cuyos padres trabajaron en granjas de San Luis Potosí y Jalisco.

El actor ha participado en películas como “Million dollar baby”, “World Trade Center”, “Crash” y “The shooter”.

Asimismo, actuarán en el rodaje America Ferrera, Rosario Dawson y John Malkovich, entre otros, además de actores mexicanos y sonorenses. Para la producción se contratarán a unos cuatro mil extras para la realización de algunas escenas, se informó.

Luna señaló que los trabajadores de los campos agrícolas del área rural de Hermosillo han sido un una inspiración para esta producción, puesto que la historia de César Chávez tiene un eco en la realidad.

"Estamos hablando de la tierra y de aquellos que se encargan de que la comida llegue a nuestras casas, es darles voz a una comunidad que normalmente no la tiene", externó.

Recordó que el boicot de los años 60 a la uva de California, Estados Unidos, convocado por Chávez, fue un momento histórico para la vida de los México-americanos en la Unión Americana.