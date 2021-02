'Army of the Dead' de Zack Snyder estrena su primer tráiler

'Army of the Dead' es el primero de varios proyectos de Zack Snyder con Netflix.

No sólo de 'Liga de la Justicia' vive Zack Snyder, el director y Netflix presentaron el primer tráiler de su nueva película, 'Army of the Dead', la cual estará protagonizada por Dave Bautista y Ana de la Reguera, retomando el siempre efectivo tema del apocalipsis zombie.

En 'Army of the Dead', Zack Snyder presentará a un grupo de mercenarios que se adentran en Las Vegas tras la aparición de varios zombies; esta incursión tiene como objetivo las bóvedas de los casinos, siendo el atraco más grande y peligroso de la historia.

La película se estrenará en exclusiva en Netflix el próximo 21 de mayo, con Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone y Michael Cassidy acompañando a los protagonistas.

Zack Snyder tiene preparado todo un universo de 'Army of the Dead'

Si bien no se sabe qué pasará con Zack Snyder y las películas de DC; de momento el director está ocupado desarrollando todo lo que será el universo de 'Army of the Dead'; además del filme con Dave Bautista y Ana de la Reguera, ya se tiene anunciada una precuela en anime.

Zack Snyder mencionó que esta animación llevará por nombre 'Army of the Dead: Lost Vegas' y mostrará al personaje de Bautista en el inicio del apocalipsis zombie, dando explicación al por qué los muertos vivientes aparecieron específicamente en Las Vegas.

El director ha declarado que se encuentra muy emocionado por ver los alcances de su obra y agradeció la confianza que tiene Netflix para con él y su iniciativa; si todo resulta un éxito, no dudemos que próximamente veamos más de los zombies de Snyder.

Hay que señalar que no es la primera vez que el cineasta trabaja en este género, su primera película fue un remake de 'El Amanecer de los Muertos', obra que fue elogiada por crítica y público.