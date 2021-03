Yaphet Kotto murió el pasado 14 de marzo en Filipinas.

México.- El mundo del cine y la ciencia ficción están de luto una vez más tras darse a conocer la muerte a los 81 años del actor Yaphet Kotto, conocido por interpretar a Dennis Parker en 'Alien' y 'Alien: Isolation', así como por su papel del villano Dr. Kananga/Mr. Big en 'Live and Let Die' de James Bond.

Yaphet Kotto habría muerto en Filipinas el pasado 14 de marzo; pero fue hasta este día 16 que su esposa, Sinahon Thessa, dio a conocer el lamentable suceso . No se mencionan las causas del fallecimiento, hasta donde se sabe, el actor no padecía ninguna enfermedad grave.

De acuerdo con la ahora viuda, Kotto tenía varios planes en puerta, incluyendo una película de G. I. Joe y otra al lado de Tom Cruise, además de la publicación de un libro, así como fundar una organización religiosa basada en las enseñanzas de Paramahansa Yogananda.

Yaphet Kotto Especial

¿Quién fue Yaphet Kotto?

Yaphet Kotto nació en 1939 en Nueva York, desarrollando un gran amor por la actuación y la naciente industria del entretenimiento desde temprana edad. A los 16 comenzó a estudiar en el Actors Mobile Theater Studio, debutando en la obra de teatro 'Otelo' 3 años después.

En los 60, Yaphet Kotto comenzó a tener algunas participaciones en series de televisión y películas, como 'Hawaii Five-O' y 'The Thomas Crown Affair'; sin embargo, el papel que le valió el reconocimiento mundial fue el de Dr. Kananga/Mr. Big en 'Live and Let Die'.

A partir de ese momento tuvo varios llamados a obras que hoy se consideran de culto, tal es el caso de la mencionada 'Alien' y su secuela en videojuego 'Alien Isolation', y 'The Running Man' con Arnold Schwarzenegger.

Su última participación en un largometraje fue en 'Witless Protection', posterior a esto decidió retirarse definitivamente de la actuación; aunque como mencionamos anteriormente, parecía que haría un regreso próximamente en un par de filmes.

Descanse en paz.

Con información de Sinahon Thessa.