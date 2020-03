Warner Bros. estaría pensando en mostrar a una Mujer Maravilla afrodescendiente

Warner Bros. ya estaría pensando la tercera parte de Mujer Maravilla, misma que sería un parteaguas, al presentar a Nubia, la hermana de Diana.

Aunque 'Wonder Woman 1984' tuvo que retrasar su estreno hasta agosto debido a la emergencia por el coronavirus, Warner Bros. está confiando en que será un éxito; por ello ya estaría planeando una tercera parte donde introduciría a Nubia, la Mujer Maravilla afrodescendiente.

De acuerdo con We Got This Covered, ejecutivos del estudio están aprovechando la cuarentena para afinar detalles de sus próximas producciones; de ahí que se planee presentar a esta amazona, la cual también tendría una serie en HBO Max.

Obviamente, todo dependerá de la recepción que tenga el próximo filme de la heroína; si llega a ser un éxito como su antecesora, es casi un hecho que veremos una nueva entrega, la cual presentaría a la mencionada guerrera.

¿Quién es Nubia?

Para quienes no estén tan inmersos en el Universo DC, Nubia es la hermana gemela de Diana en los cómics. De acuerdo con esa versión, la reina Hippolyta creó a las dos niñas de la arcilla, siendo bendecidas por los dioses para que cobrarán vida.

Sin embargo, mientras que Diana se mantuvo en Themiscyra, Nubia fue raptada por el Dios de la Guerra y llevada a la "Isla Flotante", un lugar que es lo opuesto al reino de las amazonas, pues está habitado únicamente por hombres.

Al principio se mostró como una antagonista de la Mujer Maravilla; sin embargo, la princesa amazona descubrió que ella estaba bajo el control de Marte, por lo que decidió liberar a su hermana perdida, para así reconciliarse con ella.

Nubia cuenta con los mismos poderes y habilidades de Diana, por lo que sus combates siempre han terminado en empate; además, es reconocida como la primera súper heroína afroamericana de DC Comics, al se introducida en 1973.

