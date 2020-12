Warner Bros. podría ser demandada por estrenar sus películas en HBO Max

La productora Legendary no estaba enterada del estreno simultáneo de las películas de Warner en HBO Max y cine.

Parece que no a todo el mundo le agrada la idea de que Warner Bros. vaya a estrenar todas sus películas de 2021 en HBO Max y cines; y no, en esta ocasión no hablamos de los dueños de salas (que también están molestos), sino de los mismos estudios relacionados a la empresa.

Resulta que Legendary, uno de los colaboradores habituales de Warner y productor de 'Dune' y 'Godzilla vs Kong', no estaba enterado del movimiento mencionado, supieron de todo el plan el mismo día que se anunció a todo el mundo.

Esto habría provocado descontento en los ejecutivos de dicha productora, pues sienten que ese formato de estreno no les beneficia en lo más mínimo, por lo que están viendo todas sus opciones, incluso entablar una demanda, si así lo creen necesario.

Dune Warner Bros.

Legendary absorbería casi todas las pérdidas generadas

El problema para Legendary de que sus filmes se estrenen tanto en HBO Max, como en cines, es que ellos serían los más afectados por las posibles pérdidas, mientras que el impacto para Warner Bros. sería mínimo e incluso benéfico en un aspecto.

Esto debido a que tanto 'Dune' como 'Godzilla vs Kong' fueron financiadas en un 75% por el estudio, mientras que Warner sólo dio una parte mínima, además de encargarse de la distribución y promoción, cosa que podría salir más barata debido al estreno en streaming.

Godzilla Warner Bros.

No sólo eso, los estrenos impactarían directamente en los suscriptores de HBO Max, siendo un beneficio directo para Warner y AT&T, y del cual no participaría la productora con sede en China; no obstante, esperan poder llegar a un acuerdo antes de entablar acciones legales.

Durante la primera semana de diciembre, Warner Bros. dio la campanada al anunciar que sus estrenos de 2021 estarían disponibles el mismo día en HBO Max; si bien sólo aplicaría en donde estuviera disponible el servicio, esto significa una reducción de la taquilla en el mercado de Estados Unidos, uno de los principales a nivel mundial.

Con información de Variety.