Tobey Maguire podría regresar como Spider-Man en ‘Doctor Strange 2’

Con la llegada de Raimi al UCM, habría una posibilidad de que Tobey Maguire regrese como Spiderman.

Desde la salida de Scott Derrickson, Sam Raimi ha sonado con fuerza para que ocupe la silla de director en ‘Doctor Strange In The Multiverse of Madness’, película que abriría las puertas al multiverso en el UCM.

Sam Raimi es recordado -y querido- por traer la primera trilogía de Spider-Man, junto al inolvidable Tobey Maguire, quien se colocó como uno de los ‘Peter Parker’ favoritos del público; papel que afianzaría en 2004 con ‘Spider-Man 2’, una de las mejores películas de superhéroes, de acuerdo con los fans y la crítica.

Sin embargo, desde el reboot con Andrew Garfield, se han añorado el regreso de Maguire como el Araña; es posible esto se vuelva una realidad en la nueva película del Doctor Strange.

Muchos recordarán que durante ‘Spider-Man 2’, justo cuando el Doctor Octopus aparece, el director del Daily Bugle, J. J. Jameson, hace un guiño al Hechicero Supremo.

De aceptar el ofrecimiento como director de 'Doctor Strange In The Multiverse of Madness', Sam Raimi podría hacer esto realidad; abriendo de gran manera la tan esperada Fase 4 del UCM, junto a ‘Black Widow’, las series ‘WandaVision’, ‘Loki’ y ‘Falcon and The Winter Soldier’, y la tercera cinta de ‘Guardianes de la Galaxia’.

Sony quiere una reunión de los Spider-Man

Por si fuera poco, de acuerdo al medio We Got This Covered, Sony está sumamente interesada en ver una reunión con los tres actores que han encarnado a Spider-Man, es decir: Tobey Maguire, Andrew Garfield y, por supuesto, Tom Holland.

Esto tras el éxito de la película animada ‘ Spider-Man Into the Spider Verse ’ -ganadora del Oscar en 2019 como Mejor Película Animada’-.

Cabe recordar que el Spider-Man creado por Sam Raimi ya ha sido referenciado en el trailer de ‘Morbius’, película que protagonizará Jared Leto; en una de las escenas se muestra un póster del primer filme del Hombre Araña, algo que ha emocionado a los fanáticos, abriendo nuevamente la puerta al multiverso -y a los Seis Siniestros-.