'The Mandalorian' podría tener su propia película

Disney estaría planeando aprovecharse del inesperado éxito de 'The Mandalorian'; rumores apuntan que producirían una película precuela.

Para nadie es secreto que 'The Mandalorian' fue todo un éxito a finales del 2019, siendo un fenómeno a nivel mundial, a pesar de sólo estar disponible en dos países del mundo; es por ello que Disney planearía expandir la historia con una película.

The Mandalorian con Baby Yoda Disney

De acuerdo con We Got This Covered, esta posible película sería una precuela de la historia, contando los días de cazarrecompensas de "Mando" antes de volverse el protector de Yoda Bebé. Pedro Pascal se mantendría en el rol principal.

Si bien esto es un rumor, la fuente ha acertado en varias ocasiones con información similar; además, el propio Bob Iger, CEO de Disney, aseguró que existía la posibilidad de hacer un filme de esta saga de 'Star Wars'.

La película de 'The Mandalorian' podría estrenarse en Disney+

De todo esto, lo único que no queda del todo claro es si sería un proyecto para salas cinematográficas o para Disney+, recordemos que aún está en el aire lo que pasará con 'Star Wars' en la pantalla grande, después de que todos sus proyectos fueron puestos en pausa.

Supuestamente habrá tres películas entre el 2022 y el 2026, las cuales iban a ser una nueva trilogía; no obstante, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, señaló que ya no harían más historias de tres partes.

Fechas de estreno Star Wars Disney

Así que uno de esos filmes bien podría ser esta supuesta película de 'The Mandalorian', aunque como mencionamos, no hay detalles al respecto.

Esto es algo que sorprende, pues la propia Disney había mencionado que en enero del 2020 daría información del futuro de la saga; sin embargo, no se dijo nada al respecto, sólo rumores del posible regreso de George Lucas a la franquicia.

Con información de We Got This Covered.