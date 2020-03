'The Batman' suspende grabaciones en Europa por pandemia de coronavirus

Warner Bros. habría decidido suspender las grabaciones de 'The Batman' tras la noticia de que Tom Hanks y Rita Wilson se contagiaron de Covid-19.

Los estudios Warner Bros. han anunciado que 'The Batman', la nueva película del hombre murciélago, suspenderá sus grabaciones en Inglaterra, ante la epidemia de coronavirus que se registra en Europa.

En un comunicado, se informó que a partir de este sábado 14 de marzo y durante dos semanas, la superproducción encabezada por Robert Pattinson, Zoe Kravitz y Colin Farrell, detendrá las actividades que realizaba en Londres, desde el mes de enero.

“La producción icónica de Warner Bros. Pictures, The Batman, hará una pausa durante dos semanas a partir de hoy”. Warner Bros. Pictures.

Frente al coronavirus, te sientes... INFORMADO TEMEROSO NO SE ¿QUÉ ES EL COVID-19?

¿Las grabaciones de 'The Batman' se suspenderán sólo dos semanas?

El estudio señaló que continuará monitoreando el desarrollo de la situación generada por la pandemia de Covid-19, para tomar decisiones sobre el futuro de la producción.

De acuerdo con el medio especializado The Hollywood Reporter, Warner Bros. tomó la decisión de suspender el rodaje tras la noticia de que los actores Tom Hanks y Rita Wilson contrajeron el coronavirus durante el rodaje de la cinta 'Elvis Presley’, en Australia.

¿Cómo afectará la suspensión el estreno de la película?

El equipo de ‘The Batman’ estaba filmando en un escenario de sonido y se encontraba en proceso de mudanza a Liverpool, pero pensaron que era mejor hacer una pausa durante el cambio de ubicación.

Se desconoce cuándo finalizará el rodaje y si afectará la fecha de estreno, programada hasta el momento para el 25 de junio de 2021.

La decisión de Warner Bros. se produce después de que otros estudios ya han suspendido varias producciones ante la emergencia por el Covid-19.

¿Qué otras películas han suspendido sus grabaciones por el coronavirus?

El viernes, Disney suspendió todas sus producciones de acción en vivo, incluidas ‘The Little Mermaid’ y ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, de Marvel Studios.

Sony hizo una pausa en la preproducción de la comedia de acción ‘The Man from Toronto Saturday'.

Warner todavía tiene otras películas en producción, como el reinicio de ‘Matrix’, que terminó su sesión de San Francisco y ahora se realiza en Berlín. El drama de Will Smith, ‘King Richard’, se está filmando en Los Ángeles.

Además, el último capítulo de ‘Animales fantásticos’ comenzará a rodarse el lunes en Londres, aunque eso podría cambiar rápidamente a medida que el estudio continúe reexaminando las condiciones.