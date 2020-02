'The Batman' podría introducir a varios personajes como 'Robin' y el 'Joker'; de este último se rumora la posible participación de Joaquin Phoenix.

Desde que se reveló que Matt Reeves estaba dirigiendo una nueva película de 'The Batman' con Robert Pattinson como protagonista se ha generado una serie de especulaciones en torno a la cinta desde la elección de Pattinson; sin embargo se ha dicho que podría ser la introducción a nuevos personajes de DC Cómics.

Asimismo, en una entrevista Matt Reeves reveló que la temática que manejará en la película ‘The Batman’ será algo más "detectivesco" por lo que personajes importantes como los grandes villanos de Gotham City aparecerán para complicar la vida de Bruce Wayne.

Hasta el momento se sabe que Collin Farrell interpretará al ‘Pingüino’ en la franquicia pero éste y otros tanto criminales podrían estar trabajando para nada más y nada menos para ‘el Payaso del Crimen’, es decir el ‘Joker’ y, de hecho mencionarán su existencia.

¿Todd Phillips podría colaborar con Matt Reeves en ‘The Batman?

De acuerdo con We Got This Covered, ‘Joker’ podría hacer una aparición triunfal en ‘The Batman’ aunque aún no se tiene claro si será con un nuevo actor o continuará la estirpe de Joaquin Phoenix luego de ganar el Oscar 2020 como Mejor Actor gracias a su papel en el filme de Todd Phillips.

Esta esperanza que algunos fans guardan significaría una enorme colaboración entre Reeves y Phillips y, aunque muchas veces se ha comentado que a Phillips no le interesa tener una segunda parte, podría ser que Phoenix tenga un ligero cameo.

Momento exacto en el que el Joker de Joaquin Phoenix pide a gritos su Oscar.



pic.twitter.com/A2Dpi5kfSo — Cinetástico (@cinetastico) February 12, 2020

Sin embargo, otro de los nombres que han sonado fuertemente para tan importante papel ha sido el de Willem Dafoe -quien participó con Robert Pattinson en la aclamada cinta de 'El Faro' (2019, Robert Eggers)- y quien ya tiene experiencia con villanos de cómics al interpretar al inolvidable 'Duende Verde' en 'Spiderman' (2002, Sam Raimi).

El Robin de Dick Grayson también podría aparecer en ‘The Batman’

Por otro lado, también se ha rumorado sobre la aparición de Robin al lado de Pattinson en ‘The Batman’. Se trataría del mismo Dick Grayson -del cual se ha omitido su participación en la mayoría de los filmes- para introducir al personaje y realizar un posible spin-off sobre él.

Uno de los nombres que se postulan como favoritos para cargar este manto es el de Timothée Chalamet aunque aún no se tiene nada confirmado; por lo pronto ‘The Batman’ ya ha comenzado sus rodajes y el propio Matt Reeves ha revelado el traje que Robert Pattinson utilizará durante la cinta.

Muchos fans han apuntado que Reeves ha hecho un guiño directo a los cómics en el icónico traje pues, a simple vista puede notarse que el logo del ‘Caballero Oscuro’ parece ser un arma fundida, tal y como el propio Bruce Wayne haría con el arma que le quitó la vida a sus padres en Batman Detective Comics #100 .