'Star Wars: The Rise of Skywalker' habría plagiado a 'Avengers: Endgame'

Los problemas no terminan para 'Star Wars: The Rise of Skywalker'; después de ser nombrada la peor película de 'Star Wars' en críticas y apuntar a ser la menos taquillera de la era moderna de la franquicia, ahora fans la acusan de un plagio a 'Avengers: Endgame'.

Así es, como si fueran hermanos que se copian la tarea. De acuerdo con varios usuarios en Twitter, la obra de Lucasfilm se roba conceptos e ideas de su hermana de Marvel, principalmente en la escena final.

@foxplay1983

👇#TheRiseOfSkywalker no le copia a #AvengersEndgame

Jajaja 😂😂 las comparaciones que voy a sacar cuando salga la peli en digital, solo la he visto 1 vez y me acuerdo de 7 escenas que son calcadas a Endgame. pic.twitter.com/Lhd99y6WHs — Gerald (@Geraldtecno) 20 de diciembre de 2019

#TheRiseOfSkywalker me deja insatisfecho, el último acto es un calco de Avengers End Game, el final muy mediocre y simplemente apela al fan service. He crecido con SW pero hay que ser objetivos, esta película no es buena. — alonso rodriguez (@AlonsoRN527) 19 de diciembre de 2019

En específico, refieren a dos partes; primero cuando Poe está casi derrotado y milagrosamente aparece Lando con toda la Resistencia, que es parecida a cuando el Cap está por perder ante Thanos y aparecen todos los Vengadores.

La otra sería en la batalla de Rey y Palpatine; el Emperador menciona que "él es todos los Sith", a lo que la joven responde "yo soy todos los Jedi"; esto es parecido a la líneas finales de Thanos y Tony Stark: "yo soy inevitable", "yo soy Iron Man".

J. J. Abrams admite que se inspiró en 'Avengers: Endgame'

Las sospechas de los fans cobran más fuerza después de una declaración reciente de J. J. Abrams, director de 'Star Wars: The Rise of Skywalker'; quien señala que le gustó mucho el final de 'Avengers: Endgame', tanto que le sirvió de "inspiración".

Aún así, no menciona explícitamente que haya copiado lo que vio en la obra de Marvel Studios. Aclara que también vio una vez más la películas de George Lucas, para poder meterse de lleno al universo de 'La Guerra de las Galaxias'.

Dark Rey en The Rise of Skywalker (Disney)

No obstante, la polémica sigue ahí, sobretodo si tomamos en cuenta que las dos películas en cuestión pertenecen a los estudios Disney; podría no ser coincidencia el hecho de que los productos sean tan similares en su resolución.

'Star Wars: The Rise of Skywalker' se estrenó en todo el mundo el 19 de diciembre de 2019.

Con información de Twitter y Comic Book.