'Star Wars: The Rise of Skywalker' fracasa en la taquilla mundial

'Star Wars: The Rise of Skywalker' confirma el mal momento de la franquicia, después de dar a conocer los números de su primer fin de semana. La película recaudó 373.5 millones de dólares en total, buena taquilla; pero inferior a 'The Last Jedi' y 'The Force Awakens'.

La obra de Disney y Lucasfilm ni siquiera alcanzó las previsiones de los expertos, que le daban 200 millones tan sólo en Estados Unidos; en dicho territorio sólo hizo 175. 5 millones, mientras que en el resto del mundo tuvo 198 millones de billetes verdes.

En comparación, 'The Force Awakens' hizo 248 millones locales y 271 millones internacionales; por su parte, 'The Last Jedi' logró 220 millones en territorio estadounidense y 231 millones en mercados extranjeros. Con esto, el Episodio IX podría ser la película menos taquillera de la nueva trilogía.

Ni siquiera China puede salvar a 'Star Wars: The Rise of Skywalker'

Desde hace un tiempo, China ha sido visto como el país que puede inflar o salvar la taquilla de una película; lamentablemente no será el caso para 'The Rise of Skywalker', pues este mercado es el que peor ha recibido al filme.

En sus primeros días en cartelera, el capítulo final de la saga de los Skywalker apenas si logró 2.2 millones de dólares, lo que la mandó al 4° lugar el país asiático, siendo superada por producciones locales. Se estima que al final de su recorrido sólo alcanzará los 18 millones.

Star Wars: The Rise of Skywalker (Disney)

Históricamente, las películas de 'Star Wars' no son muy bien recibidas en China; al público de aquella región nunca le ha interesado la franquicia en realidad. Para aminorar el desastre, Disney estrenó el filme unos días antes que en el resto del mundo; estrategia que no funcionó.

A raíz de esto, se espera que el filme tenga ganancias mínimas o quede "tablas" con sus costos de producción. A su favor tiene que no hay una competencia dentro del género hasta la llegada de 'Birds of Prey' el 7 de febrero.

Con información de Box Office Mojo.