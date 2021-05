'Star Wars: The Rise of Skywalker' haría apología de las relaciones tóxicas

Cada día que pasa, parece que alguien le encuentra otro "pero" a 'Star Wars: The Rise of Skywalker', ahora el portal Star Wars Council hizo un análisis del filme de Disney, donde concluyen que la obra hace una apología del abuso y las relaciones tóxicas con Rey y Kylo Ren.

Basados en el texto 'Why Does He Do That: Inside the Minds of Angry and Controlling Men' de Lundy Bancroft; señalan que la relación de Ren y Rey se basa en un estadio donde un hombre abusador se transforma en alguien bueno con el "poder del amor", lo cual es pernicioso.

Durante las tres películas, Kylo acosa y llega a abusar físicamente de Rey, todo con el fin de que se convierta al Lado Oscuro; la joven por su parte, pide en reiteradas ocasiones al villano que se detenga, sin mucho éxito.

Kylo Ren pasa de ser un abusador a una persona amorosa

Posteriormente, en el desarrollo de 'The Rise of Skywalker', Kylo Ren deja de lado su etapa abusadora para convertirse en un ser amoroso; no obstante, el análisis señala que esto es sólo alimenta el mito de que alguien puede cambiar de un día para otro.

No obstante, está comprobado que una persona que abusa de una mujer, pocas veces cambia en su actitud; y si esto llega a pasar, se requiere de un momento de crisis radical y de mucho tiempo de reflexión, cosa que no se muestra en el filme.

No sólo eso, el hecho de que Rey acepte al reformado Ben Solo es igual de peligroso, pues no sólo afirma lo ya comentado anteriormente; también pone rebaja a la joven Jedi al no reconocer el abuso que sufrió por parte del Sith.

Esto alejaría a Rey de ser un ícono, tanto para mujeres, como para hombres; pues cae en un estereotipo de mujer abusada que no puede desprenderse de su abusador, pues cree que este puede cambiar si le muestra el amor que le tiene.

