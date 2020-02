Spider-Man podría ser el primer superhéroe bisexual en pantallas

Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire podrían reunirse en una próxima película que Sony prepara; uno de ellos sería un SpiderMan bisexual

Mucho se ha hablado respecto a un crossover con los tres actores que personificaron o personifican a Spider-Man, es decir a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland y parece ser que Sony se encuentra planeando una película que reúna a estos tres.

Sin embargo, de acuerdo con We Got This Covered, la película de los tres Spider-Man tendría a uno bisexual con novio y se trataría del Spider-Man de Andrew Garfield, esto por la visibilidad que Marvel Studios quiere darle a la población LGBTI dentro de sus películas.

La introducción de superhéroes LGBTI llegaría de la mano de ‘The Eternals’

De hecho se ha confirmado por el mismo Kevin Feige que su próxima película, ‘The Eternals’ tendrá un superhéroe abiertamente gay con una familia homoparental e incluso ya se ha rodado una escena de un beso que emocionó a toda la producción.

Además de mencionarse previamente que Marvel estaba pensando en incluir a un personaje transgénero -por lo que un hombre araña bisexual no sería tanta sorpresa- pues durante una sesión de preguntas en la de New York Film Academy se le preguntó sobre la introducción de personajes LGBTI a lo que éste respondió:

“Sí, absolutamente. Muy pronto en una película que estamos rodando en este momento.” Kevin Feige, CEO Marvel

Tanto Tom Holland como Andrew Garfield han mostrado su apoyo

Cabe señalar que aún Sony no ha declarado nada oficial pero tanto Tom Holland como Andrew Garfield se han mostrado ha favor de esta integración LGBTI en las películas de Spider-Man pues fue Garfield quien dijo en 2003 que el héroe arácnido podría ser retratado como un primer hombre araña gay o bisexual:

“¿Y si Mary Jane es un tipo? ¿Por qué no podemos descubrir que Peter está explorando su sexualidad? ¡Es innovador!” Andrew Garfield, actor

Asimismo, Holland quien fue entrevistado por The Sunday Times el año pasado, recalcó que se estaría trabajando en una versión con los tres Spider-Man y se mostró a favor de este tipo de inclusiones en el UCM.